Зарплаты растут быстрее, чем расходы на коммуналку – Минсоцполитики

В Украине доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. Об этом сказал гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает Экономическая правда в пятницу, 28 декабря.



"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", – заявил чиновник.



По его словам, тарифы – не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки.



"Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения, – отметил Музыченко. – Второй фактор – это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор – это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде".



По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.



"Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются по потребности в получении жилищных субсидий", – сообщил Музыченко.



Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

