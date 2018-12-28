Анджелина Джоли намекнула, что может уйти в политику

Голливудская актриса Анджелина Джоли в интервью намекнула, что в будущем рассматривает возможность перехода из кино в политику, передает «Би-би-си».



Актриса обсудила политическую ситуацию в США, социальные сети, сексуальное насилие и глобальный кризис с беженцами. Когда ее спросили может ли она появиться в списке, баллотирующихся в президенты от партии, актриса ушла от однозначного ответа, сказав «спасибо».



«Если бы меня спросили 20 лет назад уйду ли я в политику, то я бы рассмеялась. Я всегда говорю, что буду там, где нужна, но нужна ли я в политике... Хотя я могу работать с властями, с военными, и вообще хочу многое сделать», — рассказала Джоли.

