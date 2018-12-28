В детсаду Киева ребенок получил удар током

В Киеве в детском саду №104, во время занятий физкультурой мальчик 2013 рождения коснулся спиной открытой электрической розетки, в результате чего получил удар током. Об этом сообщает Киев Оперативный в пятницу, 28 декабря.



В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что по факту инцидента в детском саду начато уголовное производство по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей (ст. 137 УК Украины).



"Расследование ведет Подольское управление полиции, процессуальное руководство – Киевская местная прокуратура №7", – написала она в Facebook.



По словам Максимец, состояние мальчика удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.



"Сейчас он находится дома под присмотром родителей", – добавила пресс-секретарь.

