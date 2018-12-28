МОН планирует в 2019 году обеспечить интернетом все школы

В следующем году Министерство образования и науки планирует обеспечить интернетом все школы в Украине - на эти цели предусмотрено 1 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Роман Греба во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.



"Правительством и парламентом было заложено в Государственный бюджет около 1 млрд грн на обеспечение доступа сельских и других школ к интернету, что мы и будем делать в следующем году", - отметил чиновник.



По его словам, в настоящее время около 30% школ в Украине не имеют полноценного интернета.



"Я надеюсь, к концу следующего года 100% школ будут иметь доступ к интернету", - добавил он.

