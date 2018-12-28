В субботу по всей Украине ожидается небольшой снег

В ближайшие сутки, 29 декабря, большая часть территории Украины останется под влиянием атмосферных фронтов, влажного и теплого воздуха, лишь на северо-востоке страны будет намного холоднее, сообщает Укргидрометцентр. В субботу по всей Украине ожидается небольшой снег, на западе и юге страны с дождем, в Прикарпатье и восточных областях умеренные осадки. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (в восточной части – восточный), 7-12 м/с.



Температура в западной и южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; на остальной территории в течение суток от 4° мороза до 1° тепла.



В Киеве в субботу небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный , 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,2 градусов выше ноля в 2017 году, а самая низкая ночью на отметке 26,5 градусов мороза в 1930 году.



В воскресенье, 30 декабря, в Украине ожидается небольшой снег, в западных областях мокрый снег с дождем, лишь в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер южный, юго-западный (на юге и востоке страны - северо-восточный), 5-10 м/с.



Температура в западных и южных областях в течение суток от 3° мороза до 3° тепла (в Карпатах 2-7° мороза); на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью 9-14° мороза, днем 4-9° мороза.



В Крыму – дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве - без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

