Украина ускоряет вступление в НАТО - Полторак

На сегодня Украина значительно сблизилась с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "ZIK", передает УНН. "Моя оценка, мы значительно сблизились к НАТО, как и НАТО к нам", - сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Он отметил, для ускорения вступления Украины в НАТО необходимо продолжать реформы по всем направлениям.



"Нам надо завершить реформу Министерства обороны. Она практически на стации завершения, самого министерства как органа военного управления и центрального органа исполнительной власти, в подчинении которого находятся вооруженные силы. Нам в 19 (ред. - 2019) году надо завершить реформирование органов военного управления, а это одна из самых сложных реформ. Надо очень осторожно подходить, чтобы не нарушить управление войсками", - отметил Полторак.



Полторак добавил, что для сближения с Североатлантическим альянсом нужно провести еще несколько мероприятий, а именно изменить законодательную базу, предоставить возможности закупать (закупать - ред.) вооружения, военную технику напрямую из-за границы.

