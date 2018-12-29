Председатель Госдумы призвал Меркель и Макрона не вмешиваться в дела других государств

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.



Ранее Макрон и Меркель призвали обеспечить всем судам в Керченском проливе беспрепятственный проход и освободить украинских моряков, арестованных после незаконного пересечения российской границы.



"Что касается требования освобождения моряков, - есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд. Мы должны жить в едином правовом пространстве", - сказал Володин.

"Думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов", - приводит далее его слова пресс-служба Госдумы.



Спикер также призвал лидеров Франции и Германии не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела, принятой Межпарламентским союзом в 2017 году.



"Хочу обратить внимание на то, что ни в одной цивилизованной стране мира такие высказывания политиков не проходят незамеченными. Было бы правильно думать, прежде чем делать такие заявления", - добавил председатель Госдумы.



Володин подчеркнул, что высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму нужно было до референдума 2014 года, когда власти Украины запрещали на полуострове обучение детей на родном языке.

