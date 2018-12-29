Митрополит Онуфрий призвал духовенство в случае давления обращаться в УПЦ

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал духовенство в случае давления со стороны украинских властей обращаться за правовой помощью в юридический отдел канонической Украинской православной церкви, сообщается в пятницу на сайте УПЦ.

В докладе на годовом собрании духовенства Киевской епархии митрополит Онуфрий заявил, что на духовенство оказывается давление со стороны власти, его принуждают переходить в "новую церковь": запугиваются семьи, благотворителей храмов, "одновременно звучат и заманчивые предложения".



"Примером такого давления были недавние проверки имущества Киево-Печерской и Почаевской Лавр, безосновательный обыск подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры… Обращаю ваше внимание! Если в вверенных вам приходах или монастырях совершаются противозаконные действия или вам стало известно о вмешательстве посторонних лиц в церковную жизнь общины, необходимо немедленно сообщать о таких случаях в юридический отдел Украинской православной церкви", - подчеркнул Онуфрий.



Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.



В информационно-просветительском отделе УПЦ ранее сообщили, что Винницкая областная администрация рассылает священникам епархий канонической Украинской православной церкви образцы заявлений об их переходе в "новую церковь", в документы лишь нужно внести недостающие сведения о том или ином конкретном приходе.



Согласно опросу центра социальных исследований "София", более 50% жители Украины считают, что власти страны нарушают принцип разделения государства и церкви.

