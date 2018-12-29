Ряд украинских епархий подтвердили верность канонической УПЦ

Волынская и еще ряд местных епархий на Украине поддержали митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а также подтвердили верность канонической Украинской православной церкви, сообщается в пятницу на сайте УПЦ.



"Двадцать седьмого декабря на общем собрании духовенство Волынской епархии УПЦ выразило поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и подтвердило верность канонической Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.



Кроме того, состоялось ежегодное собрание духовенства Ровеньковской епархии, священнослужители выразили единодушную поддержку Онуфрию и УПЦ. Предстоятеля канонической церкви также поддержало духовенство Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкого, Конотопской епархий.



В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.



В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры

