Москва и Лондон выдали визы будущим сотрудникам дипмиссий впервые с марта

Москва и Лондон впервые после инцидента в Солсбери выдали на взаимной основе определенное количество виз будущим сотрудникам дипломатических представительств. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать слова посла РФ Александра Яковенко о предстоящем постепенном восстановлении численности российских и британских дипломатов, а также последовавшее за этим опровержение этих слов со стороны МИД Великобритании.



"Речь идет о том, что впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, действительно произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов", - сообщил диломат.

