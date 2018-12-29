Больше половины украинцев увидели нарушения власти в вопросе создания ПЦУ

Власть Украины нарушила принцип разделения государства и церкви. Такое мнение высказали 52,5% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", передают "Украинские новости".



По данным опроса, 25,8% респондентов считают, что власть придерживается принципа разделения государства и церкви, 21,7% - затруднились ответить. 39,3% опрошенных позитивно относятся к проведению Объединительного архиерейского собора в Киеве 15 декабря, 20,2% - негативно относятся, 26,4% - отметили, что их это не интересует, 14,1% - затруднились ответить.



Кроме того, 30,9% опрошенных считают, что создание Православной церкви в Украине (в каноническом единстве с Вселенским патриархатом, ПЦУ) будет провоцировать конфликты и раздор в обществе, 27,4% - считают, что это способствует объединению, 25,4% - считают, что никак не повлияет, 16,3% - затруднились ответить.



Опрос проводился с 16 по 25 декабря. Были опрошены 2 003 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.



Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, на котором избрали митрополита Епифания главой ПЦУ.

