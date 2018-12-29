Большинство украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 80% украинцев не одобряют работу президента Украины Петра Порошенко и недовольны деятельностью кабинета министров, следует из опроса центра социальных исследований "София". "Так, 81,9% опрошенных не одобряют работу Петра Порошенко в должности президента Украины. Еще 13,5% реципиентов ее "скорее одобряют",...

... что касается тех, кто целиком доволен работой Порошенко, их оказалось всего 2,8%", - сообщает в пятницу результаты опроса украинское агентство "Страна".



Что касается деятельности правительства, к ней относятся позитивно 6,8% украинцев, 86,9% респондентов не одобряют работу кабмина.



Опрос проводился с 16 по 25 декабря. Были опрошены 2,003 тысячи совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.



Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года

