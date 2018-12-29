Долги украинцев за коммуналку в ноябре увеличились до 43,37 млрд. гривен

За ноябрь долг населения Украины за потребленные услуги ЖКХ увеличился на 21%, или на 7 516,7 млн гривен до 43,37 млрд. гривен. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Украинские новости.



Долг за квартирную плату по состоянию на 1 декабря 2018 года уменьшился на 26,4 млн гривен до 4 021,1 млн гривен.



Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3 429,9 млн гривен до 13 600,9 млн гривен.



Долг за газоснабжение увеличился на 4 121,3 млн гривен до 22 129,9 млн гривен.



В ноябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 057,663 млн гривен), Харьковской (2 317,674 млн гривен) и Днепропетровской (1 918,012 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 503,104 млн гривен), Днепропетровской (2 465,145 млн гривен) и Одесской (2 092,471 млн гривен) областях.



Наибольшая задолженность по квартирной плате в ноябре зафиксирована в Киеве (795,340 млн гривен), Днепропетровской (831,312 млн гривен) и Донецкой (373,310 млн гривен) областях.

