Офицерам СБУ приказали писать рапорты о связях с Россией, Крымом, ДНР и Нагорным Карабахом

Всем сотрудникам СБУ приказали писать рапорта о своих связях с Россией и подконтрольными ей территориями - Крымом, "ЛДНР", Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией и даже Нагорным Карабахом (территория де-факто подконтрольная Армении).



Такой приказ издал глава ведомства Василий Грицак, сообщают источники "Страны" в спецслужбе.



В распоряжении издания "Страна" также оказался текст анкеты, которую раздали офицерам СБУ. Там требуется дать фамилии и адреса всех родственников, а также друзей или просто знакомых которые могут проживать на указанных территориях. И описать характер поддерживаемых с ними контактов.



Также от сбушников требуется указать, каким имуществом владеют они или их родственники, а также знакомые или друзья. И нет ли среди них агентов иностранных спецслужб.



Несколько сотрудников СБУ, с которыми удалось переговорить "Стране", назвали эту разнарядку идиотизмом и очковтирательством: "Во-первых, все сотрудники СБУ и так проходят спецпроверку. Там до третьего колена всех проверяют. Во-вторых, кто ж сам про себя напишет, что у него есть связи с Россией или тем более с ФСБ? В-третьих это просто профанация после скандала с Семочко. Президент на пресс-конференции дал поручение, а наше руководство по-солдафонски решило отчитаться, что "работа ведётся". И заставляет всех писать эти дурацкие рапорты".

