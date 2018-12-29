В УПЦ сочли "новую церковь" вассальным захватом греков

Митрополит канонической Украинской православной церкви Софроний заявил, что на Украине создана не автокефальная, а новая греческая церковь.



"Я - человек свободный, не хочу быть вассально зависимым от греков. Это не автокефалия. Их устав говорит о том, что у нас на Украине образовалась греческая церковь. Они сделали церковь полностью зависимой от греков. Это просто вассальный захват", - прокомментировал Софроний в интервью агентству "Главком" свое отсутствие на "объединительном соборе" в Киеве.



По словам митрополита, "это был собор не объединения, а собор раскольников". "И самым высоким на нем был Константинополь", - приводит в пятницу слова Софрония агентство.



В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Только два епископа канонической Украинской православной церкви приехали на это мероприятие. После они были исключены из канонической УПЦ и лишены сана. "Объединительный собор" избрал главу новой "автокефальной церкви" - "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко.



В Русской православной церкви считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.

