В Минсоцполитики заявили, что зарплаты растут быстрее, чем тарифы на коммуналку

На Украине доходы населения растут более высокими темпами, чем расходы на оплату коммунальных услуг. Такое заявление сделал глава Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает "Экономическая правда".



"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", - сообщил чиновник.



"Тарифы - не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки. Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения", - заявил Музыченко.



"Второй фактор - это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор - это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде", - сказал представитель Министерства социальной политики.



По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.



"Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются по потребности в получении жилищных субсидий", - сообщил Музыченко.



Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

