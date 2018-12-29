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Критики выбрали лучший фильм года
Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes объявил лучший фильм 2018 года, который получил наивысшие оценки профессиональных критиков. Лидировала в рейтинге картина Черная пантера с Чедвиком Боузманом в главной роли.
В рейтинг вошли сто наиболее удачных фильмов уходящего года по мнению профессионалов.
Первая десятка выглядит так:
Черная пантера (97%, 439 отзывов)
Миссия невыполнима: Последствия (97%, 374 отзыва)
Черный клановец (95%, 364 отзыва)
Звезда родилась (90%, 438 отзывов)
Человек-Паук: Через вселенные (97%, 299 отзывов)
Тихое место (95%, 327 отзывов)
Рома (96%, 295 отзывов)
Приключения Паддингтона 2 (100%, 215 отзывов)
Зови меня своим именем (95%, 311 отзывов)
Суперсемейка 2 (94%, 329 отзывов)
Источник: Корреспондент
09:30