Критики выбрали лучший фильм года

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes объявил лучший фильм 2018 года, который получил наивысшие оценки профессиональных критиков. Лидировала в рейтинге картина Черная пантера с Чедвиком Боузманом в главной роли.



В рейтинг вошли сто наиболее удачных фильмов уходящего года по мнению профессионалов.



Первая десятка выглядит так:



Черная пантера (97%, 439 отзывов)

Миссия невыполнима: Последствия (97%, 374 отзыва)

Черный клановец (95%, 364 отзыва)

Звезда родилась (90%, 438 отзывов)

Человек-Паук: Через вселенные (97%, 299 отзывов)

Тихое место (95%, 327 отзывов)

Рома (96%, 295 отзывов)

Приключения Паддингтона 2 (100%, 215 отзывов)

Зови меня своим именем (95%, 311 отзывов)

Суперсемейка 2 (94%, 329 отзывов)







