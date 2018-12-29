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Вышел трейлер фильма от продюсера "Ла-Ла Ленд"
В Сети появился трейлер новой мелодрамы За мечтой от продюсера Ла-Ла Ленд Фреда Бергера. В главной роли в картине снялась актриса Эль Фэннинг, известная по фильмам Красавица и чудовище и Роковое искушение.
По сюжету фильма, девушка по имени Файолет живет на ферме с родителями, а в свободное время подрабатывает официанткой в местном кафе. Она любит петь, однако никогда не выступает перед большой публикой.
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Однажды услыхав пение девушки, оперный певец Влад убеждает ее принять участие в песенном реалити-шоу. В итоге жизнь героини в корне меняется.
Режиссером фильма выступил Макс Мингелла, снявшийся в сериале Рассказ служанки. В съемках также приняли участие Ребекка Холл, Милли Брейди и Клара Ругаард.