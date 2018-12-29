После лая похрюкаем. Из-под земли?

Уходит год Желтой земляной собаки. Но, увы, недалеко. Его сменяет 2019-й – год Желтой свиньи. И тоже земляной. Не Кабана, а именно Свиньи. Но ничего это существенно не меняет. И свинья, и кабан по восточному календарю относятся к группе Инь. И в китайском трактате «Ней-цзин» по этому поводу говорится: «Чистая субстанция ян претворяется в небе; мутная субстанция инь претворяется в земле… Небо – это субстанция ян, а земля – это субстанция инь... Субстанция инь – это покой, а субстанция ян – это подвижность. Субстанция ян рождает, а субстанция инь взращивает».

Ну, ничего, мужики, рожденные в этот год, придется малость потерпеть. Но не сильно. Потому как в том же трактате сказано: «Субстанция ян трансформирует дыхание, а субстанция инь формирует телесную форму». То есть если повезет, то «ини» будут такой формы, что у «яней» дух захватит. Или перехватит. Но все равно, увы, все там будем. В земле, откуда и является новый знак года...



Что известно и наступающем годе Свиньи? Знатоки утверждают: «Согласно цикличному 12-летнему восточному календарю, наступающий 2019 год является последним в цикле – он находится на стыке времен. 2019 год во многом является определяющим, к его встрече нужно отнестись с максимальной серьезностью». Он наступит не в ночь с 31 декабря на 1 января, а 5 февраля 2019 года. Лучшее время года для лиц, рожденных под покровительством этого знака, осень, особенно ноябрь месяц, самое удачное время суток – с девяти до одиннадцати часов вечера. Цвет знака – черный, издревле считающийся показателем чести и достоинства. Этот же цвет означает способность преодолевать препятствия, достигать поставленных целей. Но черный цвет можно не менее удачно сочетать с васильковым, лавандовым и оливковым цветами. А что? Красиво.



Везение принесут такие растения, как акация, орех, лаванда. Но в год Свиньи все будет самое-самое: эмоции, переживания, начинания, даже катаклизмы. Хотя астрологи уверены: все изменения в новом году будут преимущественно положительными. Потому что 2019 год соберет в себе знаки всех остальных животных 12-летнего китайского гороскопа: в какой бы год вы ни родились, это не имеет значения – новый год будет важным и определяющим абсолютно для всех. Ибо Желтая земляная свинья – животное дельное и хозяйственное. Она трудолюбива, упорна, не пасует перед жизненными трудностями, уверенно движется вперед. В 2019 году все упорные и трудолюбивые будут вознаграждены: продвижением по службе, новыми проектами, победами на личном фронте.

Свинья – хозяйственна, значит, новогодний стол должен ломиться от яств. Сочиняйте меню поинтереснее и побогаче: посидеть на диете успеете потом. Изобилие – лучшее украшение вашего стола! Можно даже свинину есть! Ну, хотя бы потому, что встреча Свиньи в новогоднюю ночь в значительной мере условность



Год Свиньи в финансовом плане. Свинья, как мы уже знаем, – животное приземленное, надежное и основательное. А значит, говорят знатоки, с финансами в новом 2019 году все будет достаточно стабильно. Особенно если вы трудолюбивы, упорны, настроены надеяться на себя и своих близких. В этом случае смело ждите повышения зарплаты, делайте выгодные вложения, развивайте частный бизнес, вкладывайте деньги в домашний уют и процветание. Поощряются денежные вливания, связанные с домашним обустройством: 2019 год чрезвычайно удачен для решения квартирного вопроса. Это расширение жилплощади, строительство нового дома, покупка квартиры, капитальный или косметический ремонт. Земляная свинья напоминает – все в дом!



Как на личном фронте в новом 2019 году? Желтая земляная свинья советует не держаться за изжившие себя отношения, которые уже нельзя «починить». Любые перемены к лучшему: 12-летний цикл завершается, впереди новые отношения, которые будут крепче и надежнее ушедших в прошлое.



Как и в чем встречать 2019 год Свиньи. Модельеры и астрологи, как всегда, солидарны – поменьше комплексов, побольше креатива. Прошлогодняя Собака и надвигающаяся Свинья в чем-то похожи: обе «земные», домашние, четвероногие, и окрас у них одинаковый. Что касается моды, то здесь Желтая свинья отличается экстравагантностью и отличным вкусом, но без малейшего снобизма. Так что дерзайте!



Но если следовать традиции, отмечать встречу года Желтой земляной свиньи надо в оттенках, характерных для этого животного. Это все оттенки розового, вплоть до самых экстравагантных, желтые, коричневые, охристые, золотистые, красные – широчайшее поле для фантазии. Потому как Желтая земляная хоть и свинья, но модница: неплохо, если вы отдадите дань и другим оттенкам, которые, возможно, вам больше к лицу! Поэтому смело планируйте новогодний наряд в синей гамме, в серебристых оттенках, вплоть до классических белых и черных нарядов. Не забывайте об аксессуарах, тут Желтая свинья рекомендует не скромничать и себя не ограничивать.



Что готовить на 2019 год Свиньи. Свинья – хозяйственна, значит, новогодний стол должен ломиться от яств. Сочиняйте меню поинтереснее и побогаче: посидеть на диете успеете потом. Изобилие – лучшее украшение вашего стола! Можно даже свинину есть! Ну, хотя бы потому, что встреча Свиньи в новогоднюю ночь в значительной мере условность: по восточному календарю это животное вступит в свои права только в феврале 2019 года.



Но, если вы решили все же Свинью уважить и отказаться от ароматной буженины, свиных отбивных и запечных ребрышек, – ваше право. Свинину в вашем новогоднем меню отлично заменят угощения из птицы, баранины и говядины. Не забудьте про рыбу и морепродукты, всеядная Свинья такой выбор одобрит, не говоря уже о домочадцах и гостях. Что касается фруктов, овощей, выпечки, орехов, сладостей – тут полное раздолье: все эти блюда, без сомнения, украсят ваш новогодний стол. Вегетарианские блюда будут особенно уместны, если с вами Новый год будут отмечать близкие, соблюдающие Рождественский пост. Постящимся в новогоднюю ночь можно отведать рыбы, овощных салатов на растительном масле, орехов и фруктов, а после боя курантов выпить немного вина.

Дарить забавную свинку-копилку – крайний случай, если ничего более оригинального в голову не пришло или времени выбрать не хватило. Но тема накопительства Свинье близка, поэтому красивый бумажник с энной суммой денег внутри будет уместен в качестве подарка и для мужчин, и для женщин



Что пить на Новый год Свиньи. Оч-ч-ч-ень важный вопрос. Всегда, если учесть, что люди могут напиться, как... свинья. Однако для наступающего года такие излишества совершенно неуместны. Астрологи и особенно диетологи советуют: в новогоднюю ночь выпить, конечно, не грех, но ни в коем случае нельзя забывать об умеренности и здоровье. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют в новогоднюю ночь отказаться от пива, а крепкие напитки употреблять только дома. Если вы не представляете себе праздника без алкоголя, отдайте предпочтение шампанскому и сухим винам. Но помните: Желтой земляной свинье больше по нраву домашние морсы, свежевыжатые соки и свежие компоты.



Где и как встречать Новый год-2019. Свинья – животное коммуникабельное, любящее компанию, поэтому Новый год желательно встречать в коллективе. К человеку, который встречает Новый год один, Свинья отнесется с пониманием, но если у вас нет компании, все равно стоит заранее подумать, в какое людное место выйти погулять в новогоднюю ночь. У тех же, кому есть с кем разделить праздник, – море возможностей. Можно устроить шумное застолье дома или выйти в люди: рестораны, клубы, совместные встречи праздника на даче очень понравятся компанейской Свинье.



Что дарить на Новый 2019 год Свиньи. Дарить забавную свинку-копилку – крайний случай, если ничего более оригинального в голову не пришло или времени выбрать не хватило. Но тема накопительства Свинье близка, поэтому красивый бумажник с энной суммой денег внутри будет уместен в качестве подарка и для мужчин, и для женщин. В топе подарков для женщин, как всегда, украшения, в том числе дорогие, включая изысканный парфюм; для мужчин – дорогие аксессуары и, конечно, алкоголь. Свинья – животное домовитое и домашнее, поэтому предметы интерьера – от милых безделушек до антиквариата – будут кстати. А дорогая техника для дома – это идеальный вариант для подарка.



Подарки сотрудникам и друзьям. Если вы делаете новогодний подарок сотруднику, будут уместны недорогие изящные интерьерные вещицы, например, картинка на стену, необычная рамка для фото, поделка от мастеров народных промыслов, оригинальный сувенир, в том числе «свинской» тематики. В качестве подарка друзьям уместно и заказать столик в ресторане, и купить билеты на киноновинку для небольшой компании, и сводить друга или подругу на престижный концерт или в модный клуб, и оплатить близкому человеку путевку на курорт. Главное – чтобы подарок соответствовал тому, для кого он предназначен. Если вы не знаете, что конкретно подарить, то можно хотя бы поступить оригинально – не быть свиньей в отношении друзей. В хорошем, не земляном и не желтом смысле этого слова...