Алкоголь полезен для сердца - ученые

Специалисты обнаружили положительное влияние алкоголя на сердце. Открытие сделали ученые Университетской школы медицины в Вашингтоне, сообщает EurekAlert.



Исследования показали, что умеренные дозы алкоголя уменьшают риск смерти у людей с сердечной недостаточностью.



Специалисты наблюдали за 393 пациентами старшего возраста, у которых констатировали нарушения сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования ученые выяснили, что употребление не больше семи стандартных порций алкоголя в неделю позитивно влияет на продолжительность жизни испытуемых.



В среднем алкоголь продлил жизнь на 383 дня по сравнению с теми, кто не употреблял спиртные напитки вовсе. Средний показатель продолжительности жизни с сердечной недостаточностью у испытуемых со дня начала эксперимента составил 7,5 года.



Эксперты отмечают, что эти результаты не стоит воспринимать как призыв к употреблению спиртного. Также указано, что они не принимали во внимание причины возникновения проблем с сердцем у добровольцев.

