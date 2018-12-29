Экспресс "Киев - Борисполь" снова сломался и заглох на Дарнице

В субботу, 29 декабря, снова сломался распиаренный властями экспресс "Киев - Борисполь". Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов. Сообщается, что экспресс заглох на Дарнице.



"Опять зрада: скоростной хайперлуп Киев-Борисполь поломался и заглох на Дарнице. На помощь приехал второй хиперлуп, пока не поломался", - сказано в сообщении.



Напомним, что 1 декабря, на второй день работы, экспресс "Киев-Борисполь" сломался на полпути, пассажиры выпрыгивали из поезда и по сугробам бежали в аэропорт. Всего через несколько дней, а именно 4 декабря, бориспольский экспресс снова заглох. Позже поломка повторилась еще два раза.

