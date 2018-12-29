США готовы инвестировать в украинскую ГТС миллиарды долларов
Американские компании готовы инвестировать в газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио НВ, передает УНН.
"Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания", - отметил Коболев.
По его словам, несколько крупных американских компаний, которые занимаются транспортом нефти и газа, сейчас уже проявили заинтересованность инвестировать в украинскую ГТС - переговоры с ними продолжаются.
При этом он добавил, что закон позволяет иметь 49% управлению ГТС.
Источник: УНН
14:21