Плюс военного положения был в хороших тактических учениях – Аваков

Военное положение в ряде областей Украины было оправдано с позиции проведения хороших тактических учений, но это не был полноценный тренинг, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр сообщил, что за время действия военного положения был не допущен въезд на территорию Украины 1616 гражданам РФ. "Соответственно, Россия нам ответила возвращением 351 украинского гражданина",- сказал глава МВД.



Отвечая на вопрос о том, было ли оправдано введение военного положения, А.Аваков сказал: "Реальный плюс – это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано".



По его словам, МВД за это время отработало четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации. Министр отметил, что были проведены масштабные штабные учения по переводу Единой государственной системы гражданской обороны из режима функционирования в мирное время в режим чрезвычайного положения, а также большие учения всех подразделений МВД с отработкой всех возможных чрезвычайных ситуаций.



"Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего, не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военным властям. В целом это был суррогат военного положения", - отметил министр.

