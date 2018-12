Китайского ученого, заявившего о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, взяли под охрану

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, пропавший после заявления о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, находится под охраной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на видео, на котором снят ученый.



Хэ Цзянькуй живет в гостевом доме для приезжих преподавателей на территории Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне, сотрудником которого он является.



Балкон в номере ученого забран железной решеткой. Вход в номер охраняют люди в штатском. The New York Times не удалось узнать, сотрудниками какого ведомства они являются. В полиции и университете отказались от комментариев.



Издание пишет, что Хэ Цзянькую разрешено читать и писать электронные письма и пользоваться телефоном. Коллега, недавно говоривший с ученым, заявил, что тот в порядке.



Хэ Цзянькуй в конце ноября объявил, что ему удалось отредактировать гены новорожденных девочек-близнецов. Независимого подтверждения его слов нет.



Ученые раскритиковали эксперимент Хэ Цзянькуя как небезопасный и неэтичный. Китайские власти остановили работу ученого и начали расследование.



Хэ Цзянькуй в последний раз выступал на публике на конференции в Гонконге 28 ноября. После этого он пропал. В начале декабря появились сообщения, что ученый под домашним арестом, но в его университете это отрицали.