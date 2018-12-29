Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ

28 декабря 2018 года на заседании Синода Русской православной церкви состоялось обсуждение "тяжелых последствий антиканонического и преступного вторжения Константинопольского патриархата на каноническую территорию Украинской православной Церкви"



Подробности этой встречи передает пресс-служба РПЦ.



Кроме того, они отражены в журнале заседаний Синода № 98 .



Особенно указан "неканонический характер" Объединительного собора, состоявшегося в Киеве 15 декабря.



Члены Синода "показали глубокую озабоченность в связи с вступлением в силу дискриминационного закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", на основании которого светские политики намерены добиваться лишения Украинской православной церкви (Московского патриархата, то есть представительства РПЦ в Украине - ред.) ее канонического и законного наименования, и расценивают это законодательное действия как грубое нарушение принципа невмешательства государства во внутренние дела религиозных общин, закрепленного в Конституции Украины".



Было отмечено, что этот закон "вступает в противоречие с основополагающими международными документами о защите прав и свобод человека".



Синод принял решение "обратиться к предстоятелям и Священному Синоду братских поместных православных Церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монахов и верных чад Украинской православной церкви (Московского патриархата, то есть представительства РПЦ в Украине - ред.)", а также не признавать Православную церковь Украины ".

