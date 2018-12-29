Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ

Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ

28 декабря 2018 года на заседании Синода Русской православной церкви состоялось обсуждение "тяжелых последствий антиканонического и преступного вторжения Константинопольского патриархата на каноническую территорию Украинской православной Церкви"

Подробности этой встречи передает пресс-служба РПЦ.

Кроме того, они отражены в журнале заседаний Синода № 98 .

Особенно указан "неканонический характер" Объединительного собора, состоявшегося в Киеве 15 декабря.

Члены Синода "показали глубокую озабоченность в связи с вступлением в силу дискриминационного закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", на основании которого светские политики намерены добиваться лишения Украинской православной церкви (Московского патриархата, то есть представительства РПЦ в Украине - ред.) ее канонического и законного наименования, и расценивают это законодательное действия как грубое нарушение принципа невмешательства государства во внутренние дела религиозных общин, закрепленного в Конституции Украины".

Было отмечено, что этот закон "вступает в противоречие с основополагающими международными документами о защите прав и свобод человека".

Синод принял решение "обратиться к предстоятелям и Священному Синоду братских поместных православных Церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монахов и верных чад Украинской православной церкви (Московского патриархата, то есть представительства РПЦ в Украине - ред.)", а также не признавать Православную церковь Украины ".