Рада изменила порядок начисления туристического сбора

Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора и обязала уплачивать его туристов, проживающих в частном секторе, свидетельствует закон с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о пересмотре ставок отдельных налогов и сборов (ресурсный законопроект №9260 из "бюджетного пакета").



"Базой начисления сбора является общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки)", – указывается в законе, тогда как ранее базой начисления была стоимость проживания.



"Сейчас у всех, примерно, одинаковая ставка от 0,5% до 1% стоимости проживания за ночь с человека (размер ставки утверждают местные советы – ИФ). Проживание 1 тыс. грн – турсбор 10 грн, проживание 10 тыс. грн – турсбор 100 грн… С января же будет неважно, в отеле какой категории и по какой цене поселится турист", – подчеркнул президент Национальной туристической организации Иван Липтуга в соцсети Facebook.



Он также уточнил, что поскольку большинство средств размещения в Украине относятся к бюджетным и стоимость их не превышает 1 тыс. грн за ночь, то турсбор в 209 грн или 20% стоимости проживания завышен.



"Ставки турсбора более 10% цены проживания нет ни в одном городе мира", – подытожил И.Липтуга.



Помимо этого, закон изменяет ставки турсбора в 2019 году. В частности, для внутренних туристов его ставки не должны превысить 0,5% минимальной заработной платы (МЗП) в сутки, что с 1 января 2019 года составит 20,87 грн, для въездного туризма – до 5% МЗП (208,65 грн). Окончательный размер ставок установят местные советы, однако они не будут зависеть от стоимости проживания или категории отеля.



"Законодатели заложили формулу, а теперь местные советы должны взять на себя ответственность и определить ставку, выгодную и компромиссную для местного бюджета и местного турбизнеса. Размер ставок в большинстве случаев будет утверждаться методом "пальцем в небо". Потому, что точно проанализировать и сопоставить количество средств размещения разных категорий с количеством внутренних и иностранных гостей, а также учесть все риски, в том числе репутационные, в связи с утверждением того или иного процента турсбора, в наших местных советах некому", – написал И.Липтуга.



В то же время закон устанавливает, что, помимо проживания в отелях, кемпингах, хостелах и домах отдыха, туристических базах, пансионатах и лагерях отдыха, туристический сбор в 2019 году будет взиматься также с туристов, проживающих в частных жилых домах, пристройках, квартирах, котеджах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки.



Данные поправки в закон между первым и вторым чтением внес народный депутат Антон Яценко. При этом в ходе обсуждения данных поправок в комитете по налоговой и таможенной политике заместитель министра финансов Сергей Верланов обращал внимание на отсутствие механизма контроля за перечисления и самого перечисления сборов в бюджет, в частности, за проживание в частном жилом фонде.

