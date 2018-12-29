Критики назвали лучшие сериалы 2018 года
Агрегатор рецензий профессиональных критиков Metacritiс составил рейтинг ТОП-20 лучших сериалов уходящего года. Лидировало в перечне телевизионное шоу Моя гениальная подруга.
В перечне фигурируют лишь те шоу, которые собрали, в общей сложности, не мене семи рецензий и дебютировали на территории США.
На втором месте расположился сериал Барри, а замкнул тройку лидеров телевизионный проект Убивая Еву.
А далее в ТОП-10 также вошли В свободном улете, Возвращение домой, Соболезную вашей утрате, Конец ***го мира, Нарко: Мексика, Телохранитель и Черная молния.
Источник: Корреспондент
16:25