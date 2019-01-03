В Украине вырос импорт электрокаров

По состоянию на конец 2018 года в Украине зарегистрировано 11 тысяч электрокаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины, которое опубликовало соответствующую инфографику.



"11 тысяч электрокаров зарегистрировано в Украине по состоянию на конец 2018 года", – говорится в сообщении.



Отметим, это почти втрое больше, чем в конце прошлого года.



На инфографике видно, что в ноябре 2018 года зарегистрировано импорт в Украину 956 электрокаров, зато в ноябре 2017 года их было импортировано лишь 262.



"20 украинцев ежедневно пересаживаются на электрокары", – отметили в Министерстве.



Это может объясняться удешевлением электрокаров на 17%. Так, с 1 января 2018 года состоялось освобождение от уплаты НДС и акцизного сбора при ввозе электрокаров в Украине.

