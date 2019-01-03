Си Цзиньпин допустил применение силы, чтобы вернуть Тайвань Китаю

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай «не может пообещать отказаться от применения силы и сохраняет за собой право использовать все возможные меры» для возвращения Тайваня.



Как сообщает Reuters, Си также подчеркнул, что подавляющее большинство жителей острова осознают, что его возможная независимость стала бы «настоящей катастрофой».



В то же время, по словам Си, «Китай не станет атаковать китайский народ и приложит огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения».



Заявление Си Цзиньпина приурочено к сороковой годовщине прекращения регулярных обстрелов китайской артиллерией островов Цзиньмыньцюньдао, подконтрольных Тайваню. После этого боевые действия больше не велись и между сторонами началась нормализация отношений.



В 2015 году Си Цзиньпин стал первым китайским лидером, который встретился с президентом Тайваня.



Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь выступает за то, чтобы остров провозгласил независимость и, таким образом, полностью отказался от исторической связи с Китаем.

