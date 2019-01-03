Госбюджет-2018 недополучил 8 млрд налогов - Минфин

Государственный бюджет Украины по итогам 2018 года недополучил 8,1 млрд грн налоговых поступлений. Об этом в среду, 2 января, сообщает пресс-служба Министерства финансов. В частности, по данным ведомства, налоговые поступления в общий фонд госбюджета по итогам 2018 года составляют 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного показателя.



Как пояснили в Минфине, в течение прошлого года было несколько факторов, которые осложнили выполнение доходной части госбюджета.



"Несколько ключевых факторов, которые негативно повлияли на налоговые поступления: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% по результатам 11 месяцев 2018 года), а также цены на нефтепродукты, которые оказались ниже заложенных в госбюджете, отсутствие девальвации гривны, меньшие объемы импорта природного газа", - говорится в сообщении.



Также в министерстве добавили, что параллельно с этим суммы возмещения налога на добавленную стоимость оказались выше прогнозируемых.



Кроме того, налоговые поступления в государственный бюджет были скорректированы на 3,2 млрд грн, которые направили в местные бюджеты на ремонт дорог ("таможенный эксперимент").

