Число погибших от взрыва в Магнитогорске возросло до 33

Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33, передает УНН.



“Спасатели извлекли тело 32-го погибшего. Это женщина”, — сказал представитель МЧС. К этому из-под завалов извлечены тела женщины и ее двоих детей. Далее спасатели извлекли тело мужчины. “Он стал 33-й жертвой трагедии”, — сказал представитель МЧС.



Согласно последним данным, всего в результате трагедии погибли шестеро детей.



Разбор завалов продолжается. Остается неизвестной судьба восьми человек.



Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.



Спасатели в круглосуточном режиме разбирают завалы и ищут людей. На месте трагедии работают спасатели отрядов “Центроспас” и “Лидер”, а также Уральского учебного спасательного центра МЧС России, бойцы пожарно-спасательных гарнизонов, аэромобильные группировки. Для разбора завалов задействованы самосвалы, инженерная техника, в том числе экскаватор с гидравлическими ножницами.

