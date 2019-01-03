Супрун заявила о получении пяти повесток в суд

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о получении пяти повесток в Печерский районный суд Киева на 3 января 2019 года. В частности, на рассмотрение дел об административных правонарушениях, сообщила она в среду, 2 января, в Twitter.



Как уточнила Супрун, четыре повестки от 4 декабря и одна от 19 декабря 2018 года.



"По номерам на конвертах можно отследить, что они были отправлены 29 декабря 2018 года", - написала руководитель Минздрава в микроблоге.

