Украинский язык должен везде звучать в полный голос - Порошенко

За последний год украинская музыка хорошо развилась, соцсети буквально гудели об отечественных артистах. Это подчеркнул Президент Петр Порошенко в заметке на Facebook. "Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей.



Соцсети без преувеличения гудели об украинских звездах ", - написал он.



В этом контексте глава государства упомянул о невероятном прорыве группы KAZKA.

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"Разговаривать, писать, петь на украинском - это стало драйвом, стало модным, мы точно должны поддерживать этот тренд, поскольку украинский язык должен везде звучать во весь голос!" - подчеркнул Президент.



