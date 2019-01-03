Какие существуют виды кухонных моек

Современная кухонная мойка — это не только удобная емкость для мытья посуды, но и стильная деталь интерьера. Не каждому подойдет стандартная металлическая емкость, но не у всех есть финансы на дизайнерское решение из камня. Часто люди сомневаются, какой же гарнитур выбрать, чтобы не прогадать с надежностью, долговечностью и ценой.

Из чего изготавливают кухонные мойки

Самые популярные и надежные материалы: нержавеющая сталь и камень. Модели отличаются по ценовому сегменту и характеристикам. Поэтому перед покупкой учитывают параметры каждого вида.

Домашняя мойка из нержавейки представлена широкой линейкой разных форм и размеров. Материал выдерживает удары, перепады температур, не изнашивается, гигиеничный — именно его используют для профессиональной кухни. Изделия легкие, компактные, легко монтируются. Среди минусов:

однотонный дизайн (только серебристый глянцевый или матовый цвет);

видно разводы;

слабо удерживают смеситель;

шумные.

Многие предпочитают металл из-за невысокой стоимости. Их делают способами штамповки и сварочным методом. Первый бюджетный, но толщина и глубина изделия ограничены. В них болтается смеситель, иногда гнутся стенки. Второй дороже, но удобнее и не деформируется.

Если бюджет ограничен, но хочется приобрести качественное и долговечное изделие, но без изысков, тогда это удачный выбор. Кстати, посмотреть актуальные цены на кухонные мойки можно по ссылке.

Дорогая, но дизайнерская мойка из искусственного камня. Ее делают из связующих полимеров и гранитной крошки. Ее достоинства: прочная, хорошо стоит кран, долговечная, есть дизайн под любую кухню, не шумит. Устанавливая её, человек получает гарантию от производителя. Но придется смириться с недостатками:

тяжелый вес, трудности монтажа;

при наличии скола надо менять всю чашу;

нельзя ставить горячую посуду;

мыть только щадящей химией, которая не повредит полимер.

Хорошее изделие из крошки обойдется недешево, зато дает возможность завершить интерьер. Почти всегда их изготавливают под заказ с учетом пожеланий клиента: состав материала, цвет, наличие или отсутствие крыла.

Формы кухонных моек

Чтобы сделать изделие уместным и функциональным, нужно подобрать тип и определиться с дополнительными конструкциями. Мойка на кухню дополнительно оснащается:

Крылом. Оно увеличивает водонепроницаемое пространство, расширяет рабочую поверхность. Измельчителем отходов. Удобная функция для пищевых остатков, которые перемалываются и выводятся через канализацию.

С умом подходят к выбору формы. Более мягкое решение — круглая или овальная. Визуально она занимает мало места, но удобна за счет глубины. Стандартной считают квадратную и прямоугольную. Такие врезные или накладные модели быстро и плотно устанавливаются на тумбу. Острые углы больше подходят для выдержанного классического стиля.

Монтируют угловые изделия: в зависимости от установки могут сэкономить или наоборот забрать пространство. Поэтому при выборе такой модели тщательно продумывают, уместна ли она в малогабаритке.

Различают виды по количеству чаш: одна ( для небольшой семьи), полторы (полноценная и половинка для мытья овощей, фруктов, столовых приборов), две (для большой семьи с большим оборотом посуды).

Если замеры показывают, что ставить придется нестандартную мебель, то можно сделать эксклюзивную чашу на заказ. В этом случае подходить к покупке следует еще тщательнее: небольшое изделие из камня может обойтись не намного дороже нестандартной нержавейки. Еще учитывают фактор нагрузки: чем она больше, тем разумнее приобрести более дешевую модель.