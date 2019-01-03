Трамп призвал Россию присоединиться к конфликту в Афганистане

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, а также Индию и Пакистан присоединиться к борьбе с исламистами в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Free Europe.



"Посмотрите на другие страны ... Там есть Пакистан. Они должны драться. Россия должна драться", - сказал Трамп, отрицая необходимость пребывания американских войск в Афганистане.



"Почему Россия не там? Почему Индия не там? Почему Пакистан не там?", - добавил он, объясняя, что эти страны должны присоединиться к борьбе с боевиками Талибана и "Исламского государства".

