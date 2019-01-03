Украинцам в РФ посоветовали ехать голосовать в три другие страны

Украинские граждане, находящиеся на территории РФ постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье, комментируя решение ЦИК о ликвидации пяти избирательных участков на территории РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.



"Когда речь идет о праве людей отдать свой голос на выборах, статистика, неверное, не слишком уместна. Но все же. Мы знаем, что в России сейчас находится более двух с половиной миллионов украинских граждан", - отметил Климкин.



Министр подчеркнул, что МИД уважает мнение каждого из граждан и их право участвовать в выборах, поэтому совместно с ЦИК приняло меры для того, чтобы обеспечить возможность проголосовать тем соотечественникам, которые пожелают это сделать.



"Украинские граждане, находящиеся на территории РФ временно (а это подавляющее большинство), смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания, необходимо только убедиться, что вас внесли в списки. Те же, кто проживает в России постоянно, смогут голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане", - сообщил дипломат.



По его словам, детальные разъяснения относительно необходимых действий можно найти на сайтах украинских дипломатических представительств.



"Мы считаем, что проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможным, лишенным политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, - просто опасным", - добавил министр.

