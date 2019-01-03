Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в российском Магнитогорске женщину, она стала 38-й жертвой трагедии.



Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.



"Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38", - сказал представитель МЧС.



Спасатели продолжают разбирать завалы, ведется поиск троих человек, чья судьба не установлена.



В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что разобрано около двух третей завалов на месте взрыва и обрушения подъезда.



"Работы продолжаются. Уже больше двух третей завалов разобрано", - сказал собеседник.



Он добавил, что работы ведутся с осторожностью, так как сохраняется риск обвала уцелевших после взрыва, но потерявших устойчивость конструкций.

