Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в российском Магнитогорске женщину, она стала 38-й жертвой трагедии.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38", - сказал представитель МЧС.
Спасатели продолжают разбирать завалы, ведется поиск троих человек, чья судьба не установлена.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что разобрано около двух третей завалов на месте взрыва и обрушения подъезда.
"Работы продолжаются. Уже больше двух третей завалов разобрано", - сказал собеседник.
Он добавил, что работы ведутся с осторожностью, так как сохраняется риск обвала уцелевших после взрыва, но потерявших устойчивость конструкций.