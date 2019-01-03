Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38

Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в российском Магнитогорске женщину, она стала 38-й жертвой трагедии.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38", - сказал представитель МЧС.

Спасатели продолжают разбирать завалы, ведется поиск троих человек, чья судьба не установлена.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что разобрано около двух третей завалов на месте взрыва и обрушения подъезда.

"Работы продолжаются. Уже больше двух третей завалов разобрано", - сказал собеседник.

Он добавил, что работы ведутся с осторожностью, так как сохраняется риск обвала уцелевших после взрыва, но потерявших устойчивость конструкций.