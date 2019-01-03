Астронавт случайно позвонил в 911 из космоса

Нидерландский астронавт Андре Куиперс случайно позвонил в американскую службу спасения 911, находясь на земной орбите, передает УНН со ссылкой на Newsweek.



Астронавт пояснил, что набрал службу чрезвычайного реагирования, пытаясь связаться с центром NASA в Хьюстоне.



Для того, чтобы связаться с центром, астронавты должны нажать "9" для внешних звонков, а затем "011" для международной связи. Делать это из космоса сложнее, чем с Земли.



"Я совершил ошибку, и на следующий день я получил сообщение по электронной почте: вы звонили в 911?", - рассказал мужчина.



Куиперс, который исполнил две космические миссии общей продолжительностью 203 дня, объяснил, что с Землей на орбите космической станции довольно легко связаться. Он отметил, что астронавты могут соединиться с наземными телефонами через спутники примерно в 70% случаев.

