Украина ожидает от США и НАТО помощи в усилении оборонных возможностей – Чалый

В 2019 году Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки оказания помощи по увеличению оборонных возможностей, сообщил Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.



"Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО – ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он в интервью программе "chastime", опубликованном на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг утром.



Посол Украины отдельно отметил что Россия является угрозой не только для Украины но и угрозой для Европы и США в целом.

