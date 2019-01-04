Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр.



Так, 3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек.



Днем 4 января пройдет сильный снег, местами с дождем, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, местами в Приазовье 25 м/сек, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. В течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений.



В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий 4-5 января соответствуют I уровню опасности (желтому).



Особо подчеркивается, что такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.

