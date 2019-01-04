В Житомире от кори умер ребенок

В Житомирской областной детской больнице от кори умер 2-летний мальчик из Бердичева. Об этом сообщает сайт Бердичів Biz в четверг, 3 января.



Как отметил изданию зместитель главного врача города Бердичева, ребенок проходил клиническое лечение от осложнения кори. Вскрытие подтвердило диагноз и вероятную причину смерти, которая наступила 1 января.



Также сообщается, что умерший ребенок получил первую прививку от кори – вторую ему не делали, потому что он еще не достиг нужного возраста.



В региональном лабораторном центре Минздрава подтверидили информацию о смерти ребенка. Подробности сейчас выясняются.

