Apple обвинил в снижении прогноза выручки торговую войну

В компании Apple заявили о том, что прогноз квартальной выручки снижен из-за торговой войны между Китаем и США.



Об этом сообщил Reuters.



"Хотя мы ожидали некоторых проблем на ключевых развивающихся рынках, мы не предвидели масштабов экономического замедления, особенно в Китае. Если посмотреть на наши результаты, то отставание от прогнозов на более 100% по iPhone, Mac и iPad главным образом приходится на Китай", - заявил глава компании Тим Кук.



По его мнению, причиной стала напряженность в торговле между Соединенными Штатами и Китаем, которая оказала дополнительное давление на американскую экономику.



За первый финансовый квартал выручка составила 84 млрд долларов. Это ниже оценки аналитиков в 91,5 млрд долларов.



Первоначально Apple прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.



После этого заявления акции Apple упали еще на 7,7% в нерабочее время.

