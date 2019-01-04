В Брюсселе запретили Uber
Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконными услуги сервиса заказа такси Uber. Об этом сообщает "La Libre.be".
Суд отметил, что только водители, обладающие брюссельской лицензией и светящимся сигналом такси на крыше авто, могут заниматься такого рода перевозками.
За каждую незаконную поездку на Uber будет наложен штраф в размере 10 тыс. евро.
В марте прошлого года года в Брюсселе таксисты заблокировали основные дороги, с требованием запретить Uber. Водители требовали от властей обеспечить социальные гарантии, которые понижаются из-за конкуренции.
Источник: Укринформ
03.01 14:30