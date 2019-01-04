Бой Мэйуэзера в Японии посчитали фальшивым и сравнили с порно

Американец Брендон Шауб, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), усомнился в том, что поединок его соотечественника боксера Флойда Мэйуэзера и японского кикбоксера Тенсина Насукавы на Rizin 14 был настоящим. Его слова приводит Boxing Scene.



«Конечно, этот бой был фальшивкой. Разве вы не заметили? Он (Мэйуэзер) заработал девять миллионов, этому надо порадоваться. Может, и Тенсин поднял денег, просто нам об этом не говорят», — заявил Шауб.



Бывший боец также отметил, что 41-летний американец справился со своей ролью, а вот актерские навыки японского кикбоксера он раскритиковал. «В порно играют лучше», — заключил он.



31 декабря 2018-го Мэйуэзер принял участие в турнире Rizin 14. Американец отправил в нокаут Насукаву в выставочном поединке по правилам бокса. После боя 41-летний Мэйуэзер сообщил, что не готовился к противостоянию с японцем.



35-летний Шауб ушел из смешанных единоборств в 2014-м и сосредоточился на карьере эксперта и журналиста. На его счету 10 побед и пять поражений. Наиболее ярким в его карьере стал бой против хорвата Мирко Крокопа Филиповича. На UFC 128 Шаубу удалось его нокаутировать.

