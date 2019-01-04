Самопомич выдвинула Садового кандидатом в президенты

Партия "Объединение "Самопомич" выдвинула лидера этой политической силы Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины.



Такое решение приняли на съезде партии в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.



Такое решение члены партии приняли на съезде в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.



Делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Садового.



"Таким образом, 17-й съезд политической партии "Объединение "Самопомич" принял решение выдвинуть кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года от политической партии "Объединение "Самопомич" Садового Андрея Ивановича" - объявила председательствующая съезда, заместитель Председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.



В съезде приняли участие делегаты от областных и местных организаций партии "Объединение "Самопомич". Городской голова Глухова Мишель Терещенко, который также присутствовал на съезде, объявил о своей поддержке Садового.



Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый является лидером партии "Объединение "Самопомич". Политическая партия была создана по его инициативе в октябре 2012 года.



В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания по выборам президента Украины. Выдвижение кандидатов и подача документов кандидатов в президенты продлится до 3 февраля включительно, а их регистрация состоится в течение пяти дней и закончится 8 февраля 2019 года.

