В Киеве построят кладбище домашних животных

В столице планируют создать кладбище для домашних животных. Об этом "Вести" узнали из данных городского бюджета на 2019 год.



Кладбище построят в Деснянском районе возле ТЭЦ-6. На сооружение объекта городские власти выделят 26,9 миллиона гривен.



На кладбище построят крематорий, колумбарий и хозяйственные помещения. Завершить строительство планируют в 2020 году.



На данный момент в городе нет ни одного официального места для захоронения животных. Горожанам приходится решать проблему нелегальными способами.

