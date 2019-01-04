Подозреваемым в убийстве сотрудника госохраны оказался известный украинский боксер

Подозреваемым в убийстве сотрудника Управления Госохраны Василия Хмелюка, которое произошло в Киеве в ночь на 3 января, в печерском ЖК "Французский уквартал", оказался не кавказец, как сообщалось ранее, а киевлянин Петр Очеретяный. Именно его разыскивает полиция Киева по подозрению в совершении данного преступления.



"За совершение преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) УК Украины разыскивается Очеретяный Петр Владимирович, 1982 года рождения. Просим всех кто знает о его местоположении безотлагательно звонить на 102 или в Печерское управление полиции", - сообщили правоохранители.



Как рассказали "Вестям" источники в полиции, подозреваемый проживал в ЖК "Французский квартал" и на его след оперативники вышли, опросив местных жителей. По словам правоохранителей, из-за густой бороды свидетели описали подозреваемого, как кавказца.



Как выяснили "Вести", Петр Очеретяный - выпускник Национального университета физического воспитания и спорта, известный украинский боксер, более 10 лет представляющий Лигу профессионального бокса Украины. Спортсмен проводит поединки в тяжелом весе.



Напомним, в ночь на 3 января, на улице Саперное поле, 12, в Киеве убили мужчину. Трагедия произошла на придомовой территории ЖК "Французский квартал" около 22:30.



Как сообщали "Вести" ранее, конфликт между мужчиной, который гулял с собаками, и автомобилистом произошел на дворовой парковке. В результате словестной перепалки "собачник" ударил собеседника кулаком в голову. Мужчина упал на землю и ему стало плохо.



Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков, смерть наступила от удара в голову, а не от падения. После содеянного нападавший скрылся во дворах.



Как сообщили в полиции, погибший был сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. Его звали Василий Хмелюк. Парню было всего 26 лет.



По данным портала деклараций, он был родом из Каменца-Подольского, но жил в Киеве. По профессии – военный, работал в Управлении государственной охраны. Также известно, что Василий Хмелюк был женат, у него есть маленький сын.



В соцсетях мужчина был не слишком активен, однако, судя по информации профиля его супруги в инстаграм, Алины Хмелюк, военный вел спортивный образ жизни и растил годовалого сына. Мужчина принимал участие в спортивных соревнованиях по рукопашному бою и путешествовал с женой.

