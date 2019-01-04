На пост президента Украины подали заявления уже пять кандидатов

Пять кандидатов уже подали свои заявления в ЦИК для регистрации на выборах на пост президента Украины, сообщили в четверг в эфире телеканала Newsone. Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации.

В эфире отметили, что еще в первый день открытия регистрации свои документы подали экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко и правозащитник Владимир Ратуш. Кроме них, в ЦИК принесли заявления лидер социал-демократов и член партии БПП Сергей Каплин, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства населения политикой Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.

