CNN: госдолг США вырос более чем на $2 трлн. за время президентства Трампа

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился более чем на $2 трлн за почти два года президентства Дональда Трампа - с 20 января 2017 года. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, который проанализировал данные министерства финансов США.



Госдолг "за это время контроля республиканцами Палаты представителей и Сената Конгресса США практически достиг отметки в $22 трлн ($21,974 трлн)", проинформировал телеканал. Иными словами, госдолг увеличился на 10% за время президентства Трампа.



Во время избирательной кампании 2016 года он заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока или "за восемь лет". Трамп выражал уверенность в том, что после его реформ и пересмотра торговых договоров наступит экономический рост, который позволит Соединенным Штатам оплатить долг наличными средствами. Уже на посту главы государства республиканец заявлял, что денежные средства, полученные от введенных США торговых пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны.



В 2018 финансовом году (начинается в США с 1 октября - прим. ТАСС) госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы вырасти с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.



Согласно действующему законодательству, правительство может неограниченно увеличивать федеральные займы до 1 марта 2019 года. После этого заработает так называемый потолок госдолга, который не позволит заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку.



По данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.



Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.



За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн, при этом общий размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.



