В АП отрицают планы запретить УПЦ арендовать лавры

Советник президента Украины Ростислав Павленко назвал бредом информацию СМИ о том, что по поручению главы государства готовятся иски для подачи в суды, целью которых является прекращение аренды общинам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской и Почаевской (расположена в Тернопольской области) лаврах.



"Заявляю ответственно: это бред", - написал он в четверг в Facebook.



Украинская газета "Вести", ссылаясь на свои источники, близкие к Павленко, сообщила ранее, что в администрации Петра Порошенко было дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ. Комментарий УПЦ корреспонденту ТАСС пока получить не удалось.



На Украине уже появилась информация о том, что государство может предоставить сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры, которые на законных основаниях находятся в пользовании УПЦ, так называемой ПЦУ (Православная церковь Украины). В конце ноября юрист Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Игорь Деревинский заверял, что договор о безвозмездном праве пользования лаврой для братии не отменен. Тогда же он добавил, что после появления ПЦУ, если она заявил о своих правах на пользование Почаевской лавры, "государство ей не откажет".



В ноябре на Украине вступил в действие закон о передаче Андреевской церкви в центре Киева в постоянное пользование Константинопольского патриархата. Согласно закону, церковь передается в "безвозмездное постоянное пользование" Константинопольскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Использование Андреевской церкви Константинопольским патриархатом будет осуществляется с соблюдением законодательства Украины об охране культурного наследия.



Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, признав действующие в стране две неканонические структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В начале октября Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих религиозных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления Украине автокефалии.



Под руководством направленного в Киев личного представителя Константинопольского патриарха и при непосредственном участии Порошенко 15 декабря собрался так называемый объединительный собор по созданию новой церковной структуры путем объединения двух неканонических церквей. УПЦ отказалась в нем участвовать, заявив, что Константинополь не имеет никакого права созывать какие-либо церковные собрания на Украине. Тем не менее по итогам собора Порошенко объявил о создании Православной церкви Украины, которой Константинопольский патриарх пообещал предоставить 6 января томос об автокефалии.

